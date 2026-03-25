كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

76 69
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً

كتب : نهي خورشيد

06:35 م 25/03/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً (2)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً (7)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً (4)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً (3)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً (5)

وصلت قبل قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة السعودية استعداداً لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب السعودية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويرأس البعثة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، إذ يسعى الثنائي إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل الاستحقاقات المقبلة.

كواليس استعدادات منتخب مصر لودية السعودية

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مرانه الأول في جدة مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، لوضع اللمسات الأخيرة قبل اللقاء الودي.

موعد ودية مصر والسعودية

وتقام المباراة بين المنتخبين مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.

قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

وكان الجهاز الفني أعلن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر مارس الذي انطلق يوم 22 من الشهر الجاري ويتضمن مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس، في إطار التحضيرات للمونديال.

وضمت القائمة:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل "كوكا"، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، مصطفى محمد، ناصر منسي.


