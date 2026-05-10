الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

"أتجنبه بكل صراحة".. تعليق مفاجئ من مورينيو بشأن تدريب ريال مدريد

كتب : محمد خيري

02:19 م 10/05/2026
أكد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي بنفيكا، أنه لا صحة للأنباء التي ربطته بالعودة لتدريب ريال مدريد خلال الموسم الجديد، مشددًا على أنه يتجنب الحديث في هذا الملف بشكل كامل في الوقت الحالي.

تصريحات جوزيه مورينيو بشأن تدريب ريال مدريد

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مورينيو في مؤتمر صحفي، حيث قال: "لا يزال الحديث يدور حول ريال مدريد وأنا أتجنبه بكل صراحة".

وأضاف المدرب البرتغالي أنه لم يدخل في أي مفاوضات أو تواصل مع إدارة النادي الإسباني، موضحًا: "لم أتواصل مع الرئيس أو أي مسؤول آخر في النادي، في المراحل الأخيرة من الموسم لا أتحدث مع أحد".

واختتم تصريحاته قائلًا إنه لن يناقش أي عروض أو اجتماعات قبل نهاية الموسم، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

ويُذكر أن مورينيو سبق له تدريب ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق خلال تلك المرحلة 3 بطولات، هي: الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

