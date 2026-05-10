احتجاجات من جماهير ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.. ما القصة؟

أعلن نادي برشلونة، وفاة والد المدير الفني الألماني هانسي فليك، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مباراة حاسمة على صدارة الدوري.

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 88 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، ما يجعل مواجهة الليلة ذات أهمية كبيرة في سباق اللقب.

بيان برشلونةحول وفاة والد هانسي فليك

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “يتقدم نادي برشلونة وعائلة البلوجرانا بأكملها بخالص التعازي إلى هانسي فليك لوفاة والده، ونشاركه ألمه ونقف إلى جانبه في هذا الوقت العصيب”.

ولم يكشف النادي حتى الآن موقف هانسي فليك من قيادة الفريق في مباراة الكلاسيكو من عدمه، وسط حالة ترقب قبل انطلاق اللقاء.