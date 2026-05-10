كأس مصر

زد

- -
20:30

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

برشلونة يعلن.. الموت يفجع هانسي فليك قبل ساعات من الكلاسيكو

كتب : محمد خيري

03:28 م 10/05/2026
    برشلونة وسيلتا فيجو
    برشلونة
    برشلونة
    برشلونة
    ريال مدريد و برشلونة
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (10)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (1)
    برشلونة وأتليتكو مدريد
    لاعبي برشلونة
    لاعبي برشلونة
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (7)

أعلن نادي برشلونة، وفاة والد المدير الفني الألماني هانسي فليك، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مباراة حاسمة على صدارة الدوري.

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 88 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، ما يجعل مواجهة الليلة ذات أهمية كبيرة في سباق اللقب.

بيان برشلونةحول وفاة والد هانسي فليك

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “يتقدم نادي برشلونة وعائلة البلوجرانا بأكملها بخالص التعازي إلى هانسي فليك لوفاة والده، ونشاركه ألمه ونقف إلى جانبه في هذا الوقت العصيب”.

ولم يكشف النادي حتى الآن موقف هانسي فليك من قيادة الفريق في مباراة الكلاسيكو من عدمه، وسط حالة ترقب قبل انطلاق اللقاء.

هانسي فليك برشلونة ريال مدريد

10 علامات مبكرة تنذر بضعف الدورة الدموية.. كيف تكتشفها؟
بعد تأييد حكم الإعدام.. أول تعليق من أسرة ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية
بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
وصول حافلة بيراميدز لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة زد بكأس مصر
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران