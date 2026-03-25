أكدت لجنة الحكام الإسبانية صحة قرار الحكم مونيرا مونتيرو بطرد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1 ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

سبب الطرد

وجاء الطرد نتيجة تدخل قوي من فالفيردي على قدم أليكس باينا، حيث اعتبر الحكم أن التدخل تم بقوة مفرطة على الخصم دون أن تكون الكرة في اللعب، ما استدعى البطاقة الحمراء مباشرة.

مراجعة تقنية الفيديو

بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) من قبل تروخيو سواريز، أكدت لجنة الحكام أن قرار الحكم كان متوافقا مع طبيعة اللعب الخطير، ولم يوجد أي خطأ واضح يبرر التدخل لتغيير القرار.

تقييم لجنة التحكيم

وأشادت اللجنة بأداء مونيرا، معتبرة أنه كان ممتازا، و مستنكرة الشكاوى التي تقدم بها الفريقان بعد نهاية المباراة، معتبرة أنها لا أساس لها من الصحة.