سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 مايو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 7946 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7980 جنيهًا.



الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6982 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5985 جنيهًا.



سعر جنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55856 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.



