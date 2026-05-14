أبو مازن: حل القضية الفلسطينية ينهي أزمات المنطقة

كتب : وكالات

03:33 م 14/05/2026

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المعروف بـ"أبو مازن"، أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأهم والأخطر في المنطقة، مشددًا على أن حلها سيؤدي إلى معالجة مختلف القضايا والأزمات الإقليمية.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي لا يزال يعيش تحت الاحتلال، مجددًا التأكيد على أهمية إنهاء هذه المعاناة في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية.

وأشار عباس إلى أن القيادة الفلسطينية أدانت الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع تلك الدول في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما أعلن رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا للسيادة اللبنانية وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، مؤكدًا التمسك بتعزيز وحدة الصف الداخلي.

