كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:00

المصرية للاتصالات

الوداد المغربي يعلن تعيين كارتيرون مدربا للفريق

كتب : محمد عبد السلام

11:53 م 24/03/2026

باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمال

أعلن نادي الوداد المغربي على تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لـ محمد أمين بن هاشم، الذي رحل بالتراضي عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أسباب تعيين كارتيرون مدربًا للوداد

وكان الوداد قد غادر البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام أولمبيك آسفي، ما عجل بقرار تغيير الجهاز الفني.

بيان الوداد بشأن كارتيرون

ورحب النادي بالمدرب الجديد عبر بيان رسمي، معربا عن ثقته في قدرته على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدا تمنياته له بالنجاح.

خبرات كارتيرون التدريبية

يمتلك كارتيرون سيرة تدريبية حافلة، حيث سبق له العمل مع أندية بارزة في إفريقيا والوطن العربي، مثل الأهلي والزمالك والرجاء، إلى جانب تجارب في السعودية وقطر.

ورغم إقالته مؤخرا من أم صلال، إلا أنه يملك سجلا مميزا من البطولات، أبرزها دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، فضلا عن ألقاب محلية متعددة.

بداية كارتيرون مع الوداد

ويبدأ كارتيرون مهمته مع الوداد بمواجهة مرتقبة أمام الفتح الرباطي ضمن منافسات الدوري المغربي.

فيديو قد يعجبك



توفيق عكاشة يحدد موعد نهاية الحرب.. ويسخر من سلاح إيران
أعظم لاعبي النادي.. تعليقات الصحف الأجنبية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
إيران توافق على مرور السفن "غير العدائية" بمضيق هرمز
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)