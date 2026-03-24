أعلن نادي الوداد المغربي على تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لـ محمد أمين بن هاشم، الذي رحل بالتراضي عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أسباب تعيين كارتيرون مدربًا للوداد

وكان الوداد قد غادر البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام أولمبيك آسفي، ما عجل بقرار تغيير الجهاز الفني.

بيان الوداد بشأن كارتيرون

ورحب النادي بالمدرب الجديد عبر بيان رسمي، معربا عن ثقته في قدرته على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدا تمنياته له بالنجاح.

خبرات كارتيرون التدريبية

يمتلك كارتيرون سيرة تدريبية حافلة، حيث سبق له العمل مع أندية بارزة في إفريقيا والوطن العربي، مثل الأهلي والزمالك والرجاء، إلى جانب تجارب في السعودية وقطر.

ورغم إقالته مؤخرا من أم صلال، إلا أنه يملك سجلا مميزا من البطولات، أبرزها دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، فضلا عن ألقاب محلية متعددة.

بداية كارتيرون مع الوداد

ويبدأ كارتيرون مهمته مع الوداد بمواجهة مرتقبة أمام الفتح الرباطي ضمن منافسات الدوري المغربي.