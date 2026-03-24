علق بيتر مور الرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول، على رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2025-2026.

رسالة الرئيس التنفيذي للريدز إلى محمد صلاح

وكتب مور عبر حسابه على منصة "إكس":"بعض اللاعبين يصلون إلى ليفربول وسط توقعات كبيرة وقلة قليلة فقط تغادر وهي تحمل صفة الأسطورة… محمد صلاح رحل كواحد من أعظم من ارتدوا هذا القميص".

وأضاف الرئيس التنفيذي السابق للريدز:"لا أزال أتذكر البداية، والحماس لحظة التوقيع والإيمان بأنه يمكن أن يكون لاعباً مميزاً لكن لا أعتقد أن أياً منا كان يتخيل حجم ما سيقدمه لهذا النادي، أهداف، بطولات ليالٍ لا تنسى في أنفيلد، ولحظات ستظل خالدة في قلوب الجماهير حول العالم"

وتابع:"ما كان يلفت انتباهي دائماً لم يكن اللاعب فقط، بل الإنسان أيضاً متواضع، لا يعرف التوقف، فخور بتمثيل ليفربول، ومدرك تماماً لما يعنيه هذا الشعار لملايين الأشخاص لقد حمل هذه المسؤولية بأناقة في كل يوم".

وواصل مور؛"كان شرفاً لي أن أكون حاضراً في بداية هذه الرحلة، وشرفاً أكبر أن أشاهده يضيء الملعب طوال هذه السنوات".

وأتم تصريحاته قائلاً:" شكراً لك على كل ما قدمته لنادي ليفربول داخل الملعب وخارجه، ستظل دائماً جزءاً من العائلة ومكانك في تاريخ هذا النادي محفوظ إلى الأبد، أسطورة حقيقية".

Some players arrive at Liverpool with big expectations. A very small few leave as legends…@MoSalah leaves as one of the greatest to ever wear the shirt.



I still remember the beginning, the excitement when he signed, the belief that he could be special… but I don't think any of… pic.twitter.com/Pnkb5rOA7O — Peter Moore (@PeterMooreUSA) March 24, 2026

أرقام ومسيرة محمد صلاح

والجدير بالذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي وحقق مع الفريق العديد من الألقاب الكبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته، خاض أكثر من 430 مباراة سجل خلالها 250 هدفاً، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لخوض مواجهة هامة أمام نظيره مانشستر سيتي يوم السبت الموافق 4 أبريل، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر





قبل مواجهة مصر.. لامين يامال يغيب عن مران إسبانيا الجماعي



