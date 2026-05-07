نقل النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إلى المستشفى عقب تعرضه لإصابة خلال مشادة داخل غرفة الملابس الملكي مع زميله الفرنسي أوريلين تشواميني.



تفاصيل أزمة غرفة ملابس ريال مدريد



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الخلاف بين لاعبي الملكي حدث على يومين داخل مركز التدريبات في فالديبيباس، إذ بدأت الأزمة برفض فالفيردي مصافحة تشواميني قبل المران الجماعي.



وأشارت الصحيفة إلى أن المشادة تطورت داخل غرفة الملابس عقب نهاية التدريب مما أدي إلى تدخل عناصر الفريق لاحتواء الموقف، لكن أسفر الاشتباك عن إصابة فالفيردي بكدمة قوية استدعت نقله إلى المستشفى.



وأوضحت الصحيفة بإن الإصابة جاءت بشكل عرضي وغير متعمد، مضيفة أن الحصة التدريبية شهدت احتكاكات قوية بين اللاعبين خاصة من جانب فالفيردي.



وعقب الحادثة، عقدت إدارة النادي اجتماعاً طارئاً داخل غرفة الملابس بحضور خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام التنفيذي للملكي من أجل فتح تحقيق داخلي في الواقعة.



موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة



وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، في لقاء يقام يوم الأحد 10 مايو 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.



ويحتاج برشلونة إلى التعادل أو الفوز في الكلاسيكو من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً.

