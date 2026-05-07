الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

حرس الحدود

1 1
20:00

زد

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

0 0
21:00

النصر

"نقل لاعب للمستشفى".. اشتباكات عنيفة بين نجوم ريال مدريد قبل الكلاسيكو

كتب : نهي خورشيد

07:55 م 07/05/2026

غرفة ملابس ريال مدريد

نقل النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إلى المستشفى عقب تعرضه لإصابة خلال مشادة داخل غرفة الملابس الملكي مع زميله الفرنسي أوريلين تشواميني.


تفاصيل أزمة غرفة ملابس ريال مدريد


وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الخلاف بين لاعبي الملكي حدث على يومين داخل مركز التدريبات في فالديبيباس، إذ بدأت الأزمة برفض فالفيردي مصافحة تشواميني قبل المران الجماعي.


وأشارت الصحيفة إلى أن المشادة تطورت داخل غرفة الملابس عقب نهاية التدريب مما أدي إلى تدخل عناصر الفريق لاحتواء الموقف، لكن أسفر الاشتباك عن إصابة فالفيردي بكدمة قوية استدعت نقله إلى المستشفى.


وأوضحت الصحيفة بإن الإصابة جاءت بشكل عرضي وغير متعمد، مضيفة أن الحصة التدريبية شهدت احتكاكات قوية بين اللاعبين خاصة من جانب فالفيردي.


وعقب الحادثة، عقدت إدارة النادي اجتماعاً طارئاً داخل غرفة الملابس بحضور خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام التنفيذي للملكي من أجل فتح تحقيق داخلي في الواقعة.


موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة


وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، في لقاء يقام يوم الأحد 10 مايو 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.


ويحتاج برشلونة إلى التعادل أو الفوز في الكلاسيكو من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً.

بالصور- جمال مبارك وشخصيات عامة في عزاء الراحل هاني شاكر
"خست جدًا".. أول صورة لـ شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
بعد عودته من أوروبا.. إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا
11 صورة من بدء عزاء أمير الغناء العربي هاني شاكر بالشيخ زايد
