الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

"بسبب الخوف"..مدافع دورتموند يعلن اعتزال كرة القدم في سن الـ30

كتب : نهي خورشيد

06:32 م 07/05/2026

نيكلاس زوله

أعلن الألماني نيكلاس زوله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2025-2026، وذلك بسبب خوفه من التعرض لإصابة ثالثة بقطع في الرباط الصليبي.


مدافع بوروسيا دورتموند يعلن نهاية مشواره الكروي

وأعلن زوله قراره خلال ظهوره في بودكاست "Spielmacher" بعد تعرضه لوعكة بدنية خلال مواجهة هوفنهايم، إذ قال: "عندما أجرى طبيب الفريق اختبار الرباط الصليبي في غرفة الملابس ونظر إلى أخصائي العلاج الطبيعي وهز رأسه، دخلت إلى الحمام وبكيت لمدة 10 دقائق".


وأضاف: "في تلك اللحظة كنت مقتنعاً أن الرباط الصليبي تمزق، وعندها ذهبت لإجراء الرنين المغناطيسي في اليوم التالي وتلقيت خبراً جيداً بأن الإصابة ليست قطعاً في الرباط، أدركت بنسبة ألف بالمئة أن الوقت حان للنهاية".


وتابع: "لم أستطع تخيل شيء أسوأ من أجد نفسي مضطراً للتعامل مع إصابة ثالثة في الرباط الصليبي".


كما عبر عن ارتباطه الكبير بمدينة دورتموند وجماهير النادي، إذ قال: "ما شعرت به قبل مباراة ماينز عندما كنا قريبين من التتويج بالدوري، كان من أكثر اللحظات العاطفية في حياتي، الجماهير دائماً منحتني شعوراً بالترحيب والانتماء".


واختتم: "أطفالي يذهبون إلى الحضانة هنا، وأصبحنا نشعر أن دورتموند وطننا سيكون الرحيل صعبا للغاية علينا".


أرقام زوله مع دورتموند والبايرن


وكان زوله أنضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند في صيف 2022 قادماً من بايرن، وخاض صاحب الـ30 عاماً 109 مباريات مع الفريق وسجل 3 أهداف.


وخلال مسيرته، حقق زوله العديد من الألقاب بقميص بايرن ميونخ أبرزها دوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب للدوري الألماني، كما كان جزءاً من الفريق المتوج بالثلاثية التاريخية.


وعلى الصعيد الدولي، خاض المدافع الألماني 49 مباراة بقميص منتخب ألمانيا، وتوج بلقب كأس القارات 2017.

15 دقيقة للإعلام.. تفاصيل المران الختامي للزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة
