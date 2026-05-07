أسرة كاملة في الطوارئ.. 10 مصابين بحادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

09:13 م 07/05/2026

إسعاف

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، بعد كوبري بقيرة في اتجاه مركز الباجور، اليوم الخميس، وقوع حادث مروري أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم أطفال وسيدات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقبال المصابين بمستشفى الباجور التخصصي

واستقبل قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الباجور التخصصي المصابين فور وقوع الحادث، حيث جرى التعامل الطبي معهم وإجراء الفحوصات والإسعافات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

أسماء المصابين في الحادث

وضمت قائمة المصابين كلًا من: عبدالله عبدالغفار علي، 62 عامًا، من مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، هانم عبدالحميد محمود، 53 عامًا، شيماء عبدالله عبدالغفار، 26 عامًا، رنا عبدالله عبدالغفار، 32 عامًا، دينا عبدالله عبدالغفار، 29 عامًا.

كما أصيب عدد من الأطفال، وهم: عبدالله إبراهيم أبوالمعاطي، 10 سنوات، ريان إبراهيم أبوالمعاطي، 8 سنوات، زين إبراهيم أبوالمعاطي، 6 سنوات، تمارا أحمد، 9 سنوات، يونس أحمد، 3 سنوات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الأطقم الطبية بمستشفى الباجور التخصصي تقديم الرعاية الصحية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية.

