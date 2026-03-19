كرة اليد

مصر

41 38
19:15

ألمانيا

الدوري الأوروبي

ليون

0 2
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

1 2
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

روما

0 0
22:00

بولونيا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

0 0
22:00

ليل

الدوري الأوروبي

بورتو

0 0
22:00

شتوتجارت

الدوري التركي

بشكتاش

2 1
19:00

قاسم باشا

إصابة غريبة تشعل أزمة قانونية بين جلطة سراي ويويفا.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

09:57 م 19/03/2026 تعديل في 09:58 م
    إصابة لاعب جلطة سراي
هدد نادي جلطة سراي باتخاذ إجراءات قانونية، بعد تعرض لاعبه الهولندي نوا لانج لإصابة غريبة في الإبهام خلال مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض لانج لإصابة استدعت التدخل الجراحي، بعدما انحشر إصبعه "الإبهام" بين جزأين من لوحة إعلانية على جانب الملعب في محاولة من للاستناد عليها

وسقط لانغ أرضاً وهو يتألم بشدة ممسكاً بإصبعه المصاب الذي غطاه الدم، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي سريعاً ويتم تزويده بالأكسجين، قبل أن ينقل إلى غرفة الملابس ثم إلى المستشفى بشكل عاجل.

وقال الأمين العام للنادي إراي يازجا، في تصريحات نقلها موقع HTSpor:"قدمنا شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد المباراة، وباشروا تحقيقاتهم سيتولى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقييم القضية".

وأضاف:"نحن على تواصل مع محامين، وسنتقدم بدعوى للحصول على تعويض من يويفا وسنطالب بإزالة الأضرار التي لحقت بنا من الناحية المالية، خاصة فيما يتعلق برواتب اللاعب".

وعلى جانب آخر، علق لانج بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة قائلاً:"أشياء كهذه تحدث، العملية سارت بشكل جيد شكراً على كل الرسائل".

نتيجة مباراة جلطة سراي وليفربول

وكان جلطة سراي ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته الثقيلة أمام ليفربول برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد مساء أمس الأربعاء، في إياب دور الـ16، ليتأهل الريدز إلى دور ربع النهائي بفوزه في مجموع المباراتين 4-1.


ترتيب جلطة سراي في الدوري التركي


وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي بنادي جلطة سراي جدول تريب الدوري التركي برصيد 64 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني بـ 60 نقطة.


