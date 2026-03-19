يويفا يعلن التشكيل المثالي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساء اليوم الخميس، عن التشكيل المثالي لمباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.



التشكيل المثالي لثمن نهائي دوري الأبطال



واختار "يويفا" الحارس ماتفي سافونوف لاعب باريس سان جيرمان، كأفضل حارس مرمى في هذا الدور،.

وفي خط الدفاع، ضم التشكيل كلاً من جوسيب ستانيشيتش لاعب بايرن ميونخ، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، إلى جانب جونزالو إيناسيو وماكسيميليانو أراوخو ثنائي سبورتنج لشبونة.



أما في خط الوسط، فقد تواجد الثلاثي دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، وتشافي سيمونز لاعب توتنهام، بالإضافة إلى ديكلان رايس نجم أرسنال.



وفي الخط الأمامي، جاء الاختيار على كلاً من رافينيا جناح برشلونة، وفرانسيسكو ترينكاو لاعب سبورتنج لشبونة، إلى جانب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.



الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



والجدير بالذكر أن هذا الدور شهد تأهل مجموعة من كبار الأندية الأوروبية إلى المرحلة التالية، من بينها باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وسبورتنج لشبونة، إلى جانب أرسنال وأتلتيكو مدريد وليفربول وبايرن ميونخ.

إقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يعلن عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس.. ما التفاصيل؟



أول تعليق من مدرب المغرب بعد منحهم كأس أمم افريقيا



