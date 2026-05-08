أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة استكمال منظومة تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع للوحدات السكنية بالمدينة، في إطار التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح الجهاز أنه يستقبل المواطنين من مستلمي الوحدات السكنية الذين سبق لهم التعاقد على تركيب عدادات المياه، وذلك للتوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين «إدارة حسابات المياه» بمقر المبنى الإداري الرئيسي للجهاز، لاستكمال إجراءات تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وأكد الجهاز ضرورة إحضار بيان استهلاك كهرباء حديث ضمن المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الحضور يتم وفقًا للمواعيد المحددة بالجدول المعلن وأرقام التسلسل الخاصة بالمواطنين لاستلام العدادات.

وأشار جهاز المدينة في تنبيه للمواطنين إلى أن أعمال تركيب العدادات مستمرة تباعًا لباقي الوحدات، ضمن خطة متكاملة لتطوير خدمات المرافق ورفع كفاءة منظومة المياه بمدينة حدائق العاصمة.