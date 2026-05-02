وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السعودية بأنها الركيزة الأساسية في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، خلال مقتطفات من مقابلته الدورية مع وسائل إعلام محلية نشرتها الرئاسة الجزائرية السبت.

موقف الرئيس الجزائري من أوبك وانسحاب الإمارات

أجاب تبون بكلمة واحدة "ليس حدثا" ردا على سؤال يتعلق بانسحاب الإمارات من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، موضحا أن السعودية تمثل الركيزة الأساسية للدول العربية داخل المنظمة، ومؤكدا: "انتهى الخطاب وطُوي الكتاب".

وتعد الجزائر عضوا فاعلا في "أوبك" و"أوبك+"، حيث يبلغ حجم إنتاجها النفطي نحو مليون برميل يوميا.

دلالات زيارة البابا وتصريحات تبون عن تاريخ البلاد

وكشف الرئيس الجزائري أن البابا ليو الرابع عشر، الذي زار البلاد منتصف الشهر الماضي، لم يبلغه "برسائل خاصة"؛ كونه على دراية تامة ودقيقة بالأوضاع في الجزائر.

وأشار تبون إلى أن الزيارة ساهمت في دحض خرافة المستعمر الفرنسي السابق حول نشأة الجزائر، لافتا إلى تصريح البابا بأن الجزائر دولة متجذرة في التاريخ منذ عهد "القديس أوغسطينوس" وما قبله.

رؤية الرئيس الجزائري للمرأة والانتخابات والأزمة في مالي

وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة اقتحام المرأة للميدان السياسي بناء على ما تملكه من أفكار وليس لمجرد كونها امرأة.

وفي الشأن التنظيمي، أصدر تبون تعليمات صارمة بمنع الإدارة منعا باتا من التدخل في جوهر العملية الانتخابية.

وأكد الرئيس الجزائري أنه يتحدث "من القلب" عن دولة مالي نظرا للمكانة التي يحظى بها هذا البلد لدى الجزائريين. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مالي تطورات متسارعة جراء هجمات منسقة تشنها "جبهة تحرير أزواد" و"جبهة نصرة الإسلام والمسلمين" ضد المجلس العسكري الحاكم.