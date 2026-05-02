أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، إثر حريق شب داخل مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بياض العرب بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم الصحية

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول كل من: "ع. ع. ز." 23 عامًا، و"ح. ع. س." 65 عامًا، و"ك. م. م." 27 عامًا، مصابين بحالات اختناق نتيجة الحريق.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى حجزهم تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهم الصحية.

تدخل الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء المصنع والمناطق المجاورة، وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء.

متابعة ميدانية من القيادات التنفيذية

وتفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، موقع الحريق لمتابعة جهود السيطرة على النيران، والاطمئنان على سرعة التعامل مع الحادث.

ووجّه المحافظ بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لفرق الإطفاء، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ومتابعة الموقف أولًا بأول، وسرعة حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.