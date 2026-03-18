دوري أبطال أوروبا

برشلونة

19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

21:00

سبورتنج

هل يحق لأسود التيرانجا الطعن؟.. خبير لوائح يعلق على قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

كتب : يوسف محمد

01:12 ص 18/03/2026
    عامر العمايرة
    بعثة منتخب السنغال (14)
    بعثة منتخب السنغال (10)
    بعثة منتخب السنغال (13)
    بعثة منتخب السنغال (15)
    بعثة منتخب السنغال (11)

علق عامر العمايرة خبير اللوائح على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المنتخب المغربي.


وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الثلاثاء 17 مارس الجاري، بسحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المنتخب المغربي، واعتبار أسود الأطلس فائز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعليق عامر العمايرة على قرار الكاف

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار الاتحاد الأفريقي مفاجئ بشكل كبير، خاصة أن تقرير مراقب المباراة والحكم بعد مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025، أكد انسحاب منتخب السنغال في اللقاء بشكل مؤقت وتم استكمال اللقاء بشكل طبيعي، لذا اتخذت لجنة الانضباط في وقت سابق قرار بتأكيد أحقية المنتخب السنغالي في اللقب".

وأضاف: "لجنة الاستئناف اعتبرت انسحاب المنتخب السنغالي، انسحاب نهائي وليس مؤقت، لذا قامت بتطبيق المادتين 84، 82 وتم سحب اللقب من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب السنغالي".

واختتم العمايرة تصريحاته: "لم يعد هناك أي درجات تقاضي يمكن أن يقوم بها المنتخب الاتحاد السنغالي داخل الاتحاد الأفريقي، لذا سيتجه الاتحاد السنغالي لكرة القدم في الفترة المقبلة إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للطعن على القرار".

نتيجة نهائي أمم أفريقيا 2025

وكانت مباراة نهائي أمم أفريقيا، التي أقيمت في يناير الماضي 2026 انتهت بنتيجة هدف دون مقابل، لصالح المنتخب السنغالي، ليتوج أسود التيرانجا بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

ويذكر أن مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، أبرزها انسحاب لاعبي منتخب السنغال من الملعب ورفض استكمال اللقاء، بسبب احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلس قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، قبل أن يعودوا لاستكمال اللقاء.

"ارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

"ارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق
شئون عربية و دولية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
جنة الصائم

الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
حكايات الناس

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
شئون عربية و دولية

موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور

