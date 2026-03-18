أول رد فعل من المنتخب السنغالي بعد قرار الكاف بمنح لقب أمم أفريقيا للمغرب

علق عامر العمايرة خبير اللوائح على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المنتخب المغربي.



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الثلاثاء 17 مارس الجاري، بسحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المنتخب المغربي، واعتبار أسود الأطلس فائز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعليق عامر العمايرة على قرار الكاف

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار الاتحاد الأفريقي مفاجئ بشكل كبير، خاصة أن تقرير مراقب المباراة والحكم بعد مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025، أكد انسحاب منتخب السنغال في اللقاء بشكل مؤقت وتم استكمال اللقاء بشكل طبيعي، لذا اتخذت لجنة الانضباط في وقت سابق قرار بتأكيد أحقية المنتخب السنغالي في اللقب".

وأضاف: "لجنة الاستئناف اعتبرت انسحاب المنتخب السنغالي، انسحاب نهائي وليس مؤقت، لذا قامت بتطبيق المادتين 84، 82 وتم سحب اللقب من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب السنغالي".

واختتم العمايرة تصريحاته: "لم يعد هناك أي درجات تقاضي يمكن أن يقوم بها المنتخب الاتحاد السنغالي داخل الاتحاد الأفريقي، لذا سيتجه الاتحاد السنغالي لكرة القدم في الفترة المقبلة إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للطعن على القرار".

نتيجة نهائي أمم أفريقيا 2025

وكانت مباراة نهائي أمم أفريقيا، التي أقيمت في يناير الماضي 2026 انتهت بنتيجة هدف دون مقابل، لصالح المنتخب السنغالي، ليتوج أسود التيرانجا بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

ويذكر أن مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، أبرزها انسحاب لاعبي منتخب السنغال من الملعب ورفض استكمال اللقاء، بسبب احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلس قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، قبل أن يعودوا لاستكمال اللقاء.

أقرأ أيضًا:

تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا

"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف



