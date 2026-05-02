تُبدي عدة دول أوروبية لا تمتلك الأسلحة النووية اهتماما متزايدا بفكرة امتلاك أسلحة نووية، وذلك في خضم مناقشات حول إنشاء قدرة عسكرية نووية أوروبية شاملة، إذ أفاد بذلك سفير وزارة الخارجية الروسية للمهمات الخاصة أندريه بيلاوسوف.

وأشار في حديث للصحفيين إلى أن هذه الفكرة الخطرة تداعب أحلام هذه الدول، مضيفا: "يشهد الاتحاد الأوروبي بحث ومناقشة إمكانية تشكيل نوع من القدرات النووية العسكرية الأوروبية الشاملة ويدرس عدد من الدول الأوروبية غير النووية فكرة امتلاك أسلحة نووية".

وفي مارس الماضي، أعلن ماكرون، في خطاب حول برنامج الردع النووي، أنه أمر بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في الترسانة العسكرية للبلاد. كما أعلن أن فرنسا دخلت حقبة "العقيدة النووية المتقدمة"، مؤكدا أن الأسلحة النووية الفرنسية ستُستخدم من الآن فصاعدا للدفاع عن أوروبا بأكملها.

وفي أبريل، قال ماكرون: إن مجموعات عمل من فرنسا وبولندا ستجتمع في الأسابيع المقبلة لتحديد ووضع أشكال التعاون بشأن الردع النووي، لافتا إلى أن الأسلحة النووية الفرنسية ستُستخدم من الآن فصاعدا للدفاع عن أوروبا بأكملها، وفقا لروسيا اليوم.