روسيا: فكرة امتلاك أسلحة نووية تُداعب أحلام دول أوروبية لا تمتلكها

كتب : وكالات

02:45 ص 02/05/2026

الأسلحة النووية

تُبدي عدة دول أوروبية لا تمتلك الأسلحة النووية اهتماما متزايدا بفكرة امتلاك أسلحة نووية، وذلك في خضم مناقشات حول إنشاء قدرة عسكرية نووية أوروبية شاملة، إذ أفاد بذلك سفير وزارة الخارجية الروسية للمهمات الخاصة أندريه بيلاوسوف.

وأشار في حديث للصحفيين إلى أن هذه الفكرة الخطرة تداعب أحلام هذه الدول، مضيفا: "يشهد الاتحاد الأوروبي بحث ومناقشة إمكانية تشكيل نوع من القدرات النووية العسكرية الأوروبية الشاملة ويدرس عدد من الدول الأوروبية غير النووية فكرة امتلاك أسلحة نووية".

وفي مارس الماضي، أعلن ماكرون، في خطاب حول برنامج الردع النووي، أنه أمر بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في الترسانة العسكرية للبلاد. كما أعلن أن فرنسا دخلت حقبة "العقيدة النووية المتقدمة"، مؤكدا أن الأسلحة النووية الفرنسية ستُستخدم من الآن فصاعدا للدفاع عن أوروبا بأكملها.

وفي أبريل، قال ماكرون: إن مجموعات عمل من فرنسا وبولندا ستجتمع في الأسابيع المقبلة لتحديد ووضع أشكال التعاون بشأن الردع النووي، لافتا إلى أن الأسلحة النووية الفرنسية ستُستخدم من الآن فصاعدا للدفاع عن أوروبا بأكملها، وفقا لروسيا اليوم.

روسيا الدول الأوروبية الأسلحة النووية النووي أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لصحة القلب.. 5 فواكه تساعد على خفض الدهون الثلاثية بشكل طبيعي
نصائح طبية

لصحة القلب.. 5 فواكه تساعد على خفض الدهون الثلاثية بشكل طبيعي
حدث بالفن| أول تعليق من هيفاء وهبي على عودتها للغناء في مصر وسر حب هاني
زووم

حدث بالفن| أول تعليق من هيفاء وهبي على عودتها للغناء في مصر وسر حب هاني
بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
رياضة محلية

بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
20 صورة- عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته بحضور عبد العاطي والأصدقاء
زووم

20 صورة- عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته بحضور عبد العاطي والأصدقاء
صور.. استخراج سكين من قاع جمجمة سيدة بطواري قصر العيني
أخبار مصر

صور.. استخراج سكين من قاع جمجمة سيدة بطواري قصر العيني

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران