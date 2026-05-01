20 صورة- عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته بحضور عبد العاطي والأصدقاء

احتفلت مروة البرماوي زوجة المخرج عمرو سلامة بعيد ميلادها، ونشرت صورا من كواليس الاحتفال عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهرت مروة في الصور في حالة من السعادة مع زوجها المخرج عمرو سلامة وعدد من الأصدقاء الذين حرصوا على التواجد ومن بينهم اليوتيوبر عبد العاطي.

وكان من ضمن الصور، صورة لها مع زوجها المخرج عمرو سلامة وكتبت عليها: "شكرا على كل حاجة، شكرا انك جعلت اليوم مميزا، أحلى يوم في حياتي، بحبك".

آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بريستيج" عام 2025.

تدور أحداث المسلسل حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، وبينما يحاول الجميع الاحتماء من العاصفة، ينقطع التيار الكهربائي فجأة، ليكتشفوا أن أحدهم قد قُتل، ومع تصاعد التوترات، يدركون أن القاتل بينهم.

وشارك ببطولة المسلسل كل من مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، تأليف إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة.

آخر مشاركات عمرو سلامة على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات عمرو سلامة على شاشة السينما بفيلم "شماريخ" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم حول الابن غير الشرعي رؤوف الذي يطمح في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ويساعده في أعماله القذرة، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من (أمينة)- ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده - قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

