لدعم السوق المحلي.. حصاد 68 طنًا من الأسماك بمزرعة برسيق في البحيرة (صور)

كتب : أحمد نصرة

03:00 ص 02/05/2026
    مزارع برسيق
    انتاج مزارع برسيق

أسفرت أعمال الصيد الحديثة بمزرعة برسيق السمكية التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن إنتاج 68 طنًا من الأسماك المتنوعة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزيادة الإنتاج السمكي وتعظيم الاستفادة من إمكانات المزارع الحكومية.

إنتاج 68 طنًا من 17 فدانًا

بلغ إجمالي الإنتاج نحو 68 طنًا من الأسماك، بواقع 32 طنًا من مساحة 8 أفدنة، و36 طنًا من مساحة 9 أفدنة، وفق منظومة تشغيل تعتمد على الانضباط في تنفيذ برامج التغذية والرعاية والمتابعة اليومية للأحواض السمكية.

تطوير منظومة الإنتاج السمكي

وأكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن النتائج المحققة تعكس كفاءة الأداء داخل المزارع التابعة للجهاز، مشيرًا إلى استمرار تطوير منظومة الإنتاج من خلال تحسين أساليب الإدارة والتوسع في تطبيق النظم الحديثة لتحقيق أفضل استغلال للموارد وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن المزارع الحكومية تؤدي دورًا مهمًا في دعم السوق المحلي بالأسماك، إلى جانب جهود رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي.

نجاح المنظومة الفنية بالمزارع

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع، أن النتائج تعكس نجاح المنظومة الفنية المتكاملة داخل المزارع، والتي تشمل تحسين جودة الزريعة، والالتزام ببرامج التغذية، والمتابعة المستمرة لجودة المياه، بما يسهم في تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة متميزة.

استمرار جهود التطوير وزيادة الإنتاج

وأشار المهندس شعبان أبو السعيد، مدير مزرعة برسيق، إلى أن الإنتاج المحقق جاء نتيجة جهود فرق العمل والالتزام بخطط التشغيل، إلى جانب تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الأحواض السمكية، مؤكدًا استمرار العمل لزيادة الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة.

الثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات حصاد الأسماك البحيرة

