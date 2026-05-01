قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إجراء تعديلات مؤقتة في مواعيد التشغيل اليوم الجمعة، وذلك بسبب مباراة الأهلي والزمالك.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت الشركة في بيان، أن المحطات ستكون جاهزة لاستقبال الجماهير، وخاصة محطتي الاستاد وأرض المعارض، مع اتخاذ ترتيبات خاصة لتسهيل حركة الدخول والخروج بانسيابية.

وفي هذا الإطار، تقرر تسيير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية من محطة الكيت كات إلى محطة عدلي منصور، ومن محطة جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات كل 11 دقيقة، بما يضمن استيعاب كثافة الركاب خلال فترة المباراة.