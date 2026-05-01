تعديلات مؤقتة في المترو بسبب مباراة الأهلي والزمالك

كتب : محمد نصار

08:00 ص 01/05/2026

مترو الأنفاق

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إجراء تعديلات مؤقتة في مواعيد التشغيل اليوم الجمعة، وذلك بسبب مباراة الأهلي والزمالك.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت الشركة في بيان، أن المحطات ستكون جاهزة لاستقبال الجماهير، وخاصة محطتي الاستاد وأرض المعارض، مع اتخاذ ترتيبات خاصة لتسهيل حركة الدخول والخروج بانسيابية.

وفي هذا الإطار، تقرر تسيير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية من محطة الكيت كات إلى محطة عدلي منصور، ومن محطة جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات كل 11 دقيقة، بما يضمن استيعاب كثافة الركاب خلال فترة المباراة.

