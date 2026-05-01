على رأسها القائد.. غياب 12 لاعبا من الزمالك في مواجهة الأهلي

كتب : محمد خيري

09:09 ص 01/05/2026

الزمالك وبيراميدز

يدخل نادي الزمالك مواجهة القمة أمام النادي الأهلي، اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ظل غيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق قبل اللقاء المرتقب ضمن مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز بـ47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة في سباق اللقب.

غياب 12 لاعبا عن الزمالك

ويعاني الزمالك من غياب 12 لاعبًا لأسباب متنوعة بين الإصابة وقرارات فنية، وجاءت القائمة كالتالي:

-عمر جابر: إصابة في العضلة الضامة
-عمرو ناصر: التأهيل من الإصابة
-محمود جهاد: أسباب فنية
-محمود الشناوي: أسباب فنية
-أحمد حسام: أسباب فنية
-بارون أوشينج: أسباب فنية
-أحمد حمدي: تجميد بسبب أزمة تجديد العقد
-سيف جعفر: أسباب فنية
-أحمد الجفالي: عدم حسم مصيره بعد انتهاء الإعارة
-محمد صبحي: أسباب فنية رغم جاهزية الحراس
-أنس وائل: أسباب فنية
-أحمد الخضري: أسباب فنية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي مباراة القمة الدوري المصري

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
تصعيد الشباب.. حركة محليات محدودة بالمحافظات
هل التوست صحي فعلًا؟.. طبيبة تحسم الجدل حول الكمية المسموح بها
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

