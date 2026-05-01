الأحد المقبل.. انطلاق مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية بـ27 فيلمًا

كتب : محمد البدري

07:00 ص 01/05/2026

فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في الإسكندرية

تنطلق فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في الإسكندرية لعام 2026، في نسخته الخامسة، خلال الفترة من 3 مايو حتى 6 يونيو، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبمشاركة سفارات دول الاتحاد الأوروبي.

27 فيلمًا أوروبيًا وعروض مجانية

يشهد المهرجان عرض 27 فيلمًا أوروبيًا في عدد من المراكز الثقافية داخل المدينة، بهدف تعزيز الحوار الفني والثقافي بين الشعوب، مع إتاحة العروض مجانًا للجمهور في مختلف المواقع المشاركة.

مراكز ثقافية تستضيف الفعاليات

تستضيف العروض عددًا من المراكز الثقافية، من بينها المعهد الثقافي الإسباني "ثربانتس"، والمعهد الثقافي الألماني "جوته"، والمعهد الفرنسي، والمعهد اليوناني، إلى جانب القنصلية الفخرية الإيطالية، ومركز الجزويت الثقافي، ومؤسسة أناليند، مع تنظيم نقاشات تفاعلية مع خبراء السينما.

حفل افتتاح رسمي وفيلم إسباني

تُفتتح الفعاليات يوم الأحد 3 مايو في المعهد الفرنسي، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست وعدد من الدبلوماسيين، إلى جانب صناع أفلام شباب، ويُعرض فيلم "أنا نيفينكا" في الافتتاح، والذي يناقش قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة.

ورش عمل لدعم المواهب الشابة

وعلى هامش المهرجان، ينظم مركز الجزويت الثقافي ورشة عمل تمتد لستة أيام، لتدريب الشباب على صناعة الأفلام القصيرة، بهدف دعم المواهب السينمائية الناشئة في الإسكندرية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع
أخبار مصر

10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع
آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
زووم

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
موجة حارة يعقبها انخفاض 7 درجات.. تقلبات جوية حتى الأربعاء
أخبار مصر

موجة حارة يعقبها انخفاض 7 درجات.. تقلبات جوية حتى الأربعاء
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 1-5: انطلاقة جديدة لبعض الأبراج.. ونصائح مهمة
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 1-5: انطلاقة جديدة لبعض الأبراج.. ونصائح مهمة
واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
شئون عربية و دولية

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب عقبة الكونجرس.. إدارة ترامب تعلن "انتهاء" حرب إيران
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة