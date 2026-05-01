تنطلق فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في الإسكندرية لعام 2026، في نسخته الخامسة، خلال الفترة من 3 مايو حتى 6 يونيو، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبمشاركة سفارات دول الاتحاد الأوروبي.

27 فيلمًا أوروبيًا وعروض مجانية

يشهد المهرجان عرض 27 فيلمًا أوروبيًا في عدد من المراكز الثقافية داخل المدينة، بهدف تعزيز الحوار الفني والثقافي بين الشعوب، مع إتاحة العروض مجانًا للجمهور في مختلف المواقع المشاركة.

مراكز ثقافية تستضيف الفعاليات

تستضيف العروض عددًا من المراكز الثقافية، من بينها المعهد الثقافي الإسباني "ثربانتس"، والمعهد الثقافي الألماني "جوته"، والمعهد الفرنسي، والمعهد اليوناني، إلى جانب القنصلية الفخرية الإيطالية، ومركز الجزويت الثقافي، ومؤسسة أناليند، مع تنظيم نقاشات تفاعلية مع خبراء السينما.

حفل افتتاح رسمي وفيلم إسباني

تُفتتح الفعاليات يوم الأحد 3 مايو في المعهد الفرنسي، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست وعدد من الدبلوماسيين، إلى جانب صناع أفلام شباب، ويُعرض فيلم "أنا نيفينكا" في الافتتاح، والذي يناقش قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة.

ورش عمل لدعم المواهب الشابة

وعلى هامش المهرجان، ينظم مركز الجزويت الثقافي ورشة عمل تمتد لستة أيام، لتدريب الشباب على صناعة الأفلام القصيرة، بهدف دعم المواهب السينمائية الناشئة في الإسكندرية.