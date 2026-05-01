أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 1 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس حار نهارًا على معظم المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وتكون ذروة الموجة الحارة اليوم الجمعة حيث تتجاوز درجة الحرارة العظمى في القاهرة 30 درجة، مع ارتفاع ملحوظ في جنوب الصعيد حتى 36 درجة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت الهيئة إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما لفتت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة في المناطق المعرضة لنشاط الرياح والأتربة.