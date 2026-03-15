"شباكه المفضلة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام توتنهام؟

يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره توتنهام الإنجليزي اليوم الأحد 15 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 48 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق توتنهام، المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة جمعهم من 29 مباراة أيضًا.

تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام

وتعد مباراة اليوم، هى المباراة رقم 187 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق وتواجها معا في 186 مباراة من قبل بمختلف المسابقات.

وخلال الـ 186 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الريدز من تحقيق الفوز، في 92 مباراة بمختلف البطولات، تلقى الهزيمة في 50 مباراة وحضر التعادل بينهما في 44 مباراة.

وسجل لاعبو ليفربول في مرمى توتنهام 311، فيما تلقت شباكهم 218 هدفا.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 14 هدفا ويليه الثنائي جيمي جريفز وإيان راش برصيد 11 هدفا لكلا منهما.

