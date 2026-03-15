دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

اشبيلية

"تفوق الريدز".. تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام قبل مباراة اليوم

كتب : يوسف محمد

05:28 م 15/03/2026
    لقطة خروج محمد صلاح في مباراة ليفربول وجالاتا سراي (1)
    لقطة خروج محمد صلاح في مباراة ليفربول وجالاتا سراي (2)
    لقطات من مباراة ليفربول وجالاتا سراي (5) (1)
    فريق ليفربول (1)
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (3)
    ليفربول

يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره توتنهام الإنجليزي اليوم الأحد 15 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 48 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق توتنهام، المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة جمعهم من 29 مباراة أيضًا.

تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام

وتعد مباراة اليوم، هى المباراة رقم 187 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق وتواجها معا في 186 مباراة من قبل بمختلف المسابقات.

وخلال الـ 186 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الريدز من تحقيق الفوز، في 92 مباراة بمختلف البطولات، تلقى الهزيمة في 50 مباراة وحضر التعادل بينهما في 44 مباراة.

وسجل لاعبو ليفربول في مرمى توتنهام 311، فيما تلقت شباكهم 218 هدفا.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 14 هدفا ويليه الثنائي جيمي جريفز وإيان راش برصيد 11 هدفا لكلا منهما.

"شباكه المفضلة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام توتنهام؟

رسميًا.. يويفا يعلن إلغاء مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس الفايناليسيما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)

وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
أخبار البنوك

وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل الاحتفال بليلة القدر وختام "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل الاحتفال بليلة القدر وختام "دولة التلاوة"

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم