قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم "ا.ع.ع" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بخطف المجني عليها "ه.ح.م" بالتحايل والإكراه والتعدي عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد رشاد عبد الرحمن، والمستشار محمود سلامة شرف الدين، والمستشار ياسر نصر صديق.

بلاغ بتعدي عامل على قاصر بمسكنه بالعامرية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12356 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها داخل محل مسكنه بدائرة القسم، مستغلًا خلو المكان وصلة القرابة التي تجمعهما، فيما تم ضبط المتهم بعد تحرك أمني سريع.

استغلال "الخال" لحداثة سن ابنة شقيقته

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "ا.ع.ع" (40 عامًا، عامل) باستغلال كونه "خال" المجني عليها (14 عامًا، طالبةً بالصف الثالث الإعدادي)، حيث تودد إليها أثناء تواجدها رفقته بمسكنه مستغلًا حداثة سنها وبراءتها، وهو ما لاقى تحايلًا وقبولًا منها لثقتها في صلة القرابة، لينفذ جريمته النكراء بالتعدي عليها وهتك عرضها بالصورة والكيفية التي كشفتها المعاينة الطبية.

إحالة القضية للجنايات وصدور قرار المحكمة

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث أكدت المجني عليها قصد المتهم هتك عرضها جراء ما أتاه حيالها من أفعال إجرامية تحت وطأة التحايل والإكراه، وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامه.