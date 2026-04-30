موعد ومكان عزاء والد الفنان حمدي الميرغني بالقاهرة

كتب : هاني صابر

06:32 م 30/04/2026

الفنان حمدي الميرغني

كشف الفنان حمدي الميرغني، عن موعد ومكان عزاء والده الراحل في القاهرة بعد رحيله عن عالمنا أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتب حمدي الميرغني، عبر حسابه على فيسبوك: "سيقام عزاء المغفور له والدي الحاج أحمد ميرغني يومي الخميس والجمعة في السويس".

وأضاف: "في القاهرة يوم السبت عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق".

ينتظر الفنان حمدي الميرغني عرض مسرحيته الجديدة "ما تصغروناش" في الفترة من 27 لـ 30 مايو علي مسرح تياترو.

تدور أحداث مسرحية ما تصغروناش في إطار اجتماعي إنساني يمزج بين الكوميديا والرسائل المؤثرة، من خلال قصة عائلة تعاني من خلل جيني نادر، وما يفرضه ذلك من تحديات يومية وصراعات استثنائية، وتتبع المسرحية رحلة "صادق" الذي يخوض مسارا مليئا بالمواقف الصعبة والمفارقات الكوميدية، سعيا للوصول إلى علاج قد يغير مصير عائلته في طرح يجمع بين البعد الإنساني والطرح الدرامي الخفيف.

مسرحية "ما تصغروناش" بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، آية سماحة، حمدي الميرغني، وآية عبد الرازق، ومن إخراج وليد طلعت.

