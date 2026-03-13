مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

إعلامي يكشف مصير مباراة السعودية ومصر خلال معسكر مارس

كتب : هند عواد

02:21 م 13/03/2026
    جانب من مباراة مصر والسعودية بكأس العرب للشباب
    منتخب مصر (1)
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (7)
    منتخب مصر
    منتخب مصر

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، مستجدات معسكر المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم 2026، والذي يتخلله لقاء ودي ضد منتخب مصر.

مصير مباراة منتخب مصر والسعودية

قال الإعلامي وليد الفراج، في تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "كان من المفترض أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين بنهاية شهر مارس الحالي، استعدادا لكأس العالم 2026".

وأضاف: "المباراة الأولى في الدورة يوم الخميس 26 مارس ضد منتخب مصر والثانية يوم الإثنين 30 مارس مع صربيا، وكان من المقرر أن تقام الدورة في الدوحة، لكن هناك صعوبات في إقامتها بسبب الضربات العسكرية".

واختتم وليد الفراج: "كل المؤشرات تقول إن هذه الدورة لن تقام في الدوحة، الاحتمال الأول تقام المباراتين في جدة والاحتمال الثاني الرياض، كما أن هناك أنباء عن إقامة البطولة في القاهرة".

وقال مصدر في تصريحات سابقة لمصراوي إن قطر اعتذرت عن عدم استضافة معسكر شهر مارس الجاري، والذي كان من المقرر أن يخوض خلاله المنتخب المصري مباريات ودية أمام منتخبي السعودية وإسبانيا.

منتخب مصر منتخب السعودية كأس العالم

