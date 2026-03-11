لحظة بلحظة.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه، أحداث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش

خط الهجوم: براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور



تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.

خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

مجريات مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي