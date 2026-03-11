مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

09:46 م 11/03/2026 تعديل في 10:13 م

خلال مباراة مانشستر سيتي ووست هام (1)

يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه، أحداث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش

خط الهجوم: براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور


تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.

خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

مجريات مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

