حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على نظيره أتالانتا بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كلا من: جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 12، مايكل أوليز في الدقيقة 22 و 64، جنابري في الدقيقة 25، نيكولاس جاكسون في الدقيقة 52، جمال موسيالا في الدقيقة 67.

وفي المقابل أحرز هدف أتالانتا الوحيد في المباراة، اللاعب ماريو بازاليتش في الدقيقة 3+90 من عمر المباراة.

ويذكر أن بايرن ميونخ سيلاقي نظيره أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري، ضمن في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.