بايرن ميونخ يقسو على أتالانتا بسداسية في دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

01:34 ص 11/03/2026
حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على نظيره أتالانتا بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كلا من: جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 12، مايكل أوليز في الدقيقة 22 و 64، جنابري في الدقيقة 25، نيكولاس جاكسون في الدقيقة 52، جمال موسيالا في الدقيقة 67.

وفي المقابل أحرز هدف أتالانتا الوحيد في المباراة، اللاعب ماريو بازاليتش في الدقيقة 3+90 من عمر المباراة.

ويذكر أن بايرن ميونخ سيلاقي نظيره أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري، ضمن في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

