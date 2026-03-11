عمر مرموش يسبب صداعاً كبيراً لبيب جوارديولا أمام ريال مدريد

قاد الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد، في المباراة الماضية والتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين.

ولا يزال مانشستر سيتي ينافس على تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بأربعة ألقاب، إذ ساهم هدف سافينيو وهدفان من مرموش في فوز فريق بيب جوارديولا ورفاقه للمرة الرابعة على نيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم.

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يتأخر مانشستر سيتي بسبع نقاط عن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ولديه مباراة مؤجلة، وذلك في إطار استعداداته لأسبوعين حاسمين من المباريات التي تشمل مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بالإضافة إلى نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال.

عمر مرموش يسبب صداعاً كبيراً لبيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا بأداء مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، وقال إنه أفضل أداء لهم في هذا الملعب "سانت جيمس بارك".

ومن جانبه، قال مرموش في حديثه لقناة TNT Sports بعد فوز السيتي بنتيجة 3-1: "أداء مذهل، لم نبدأ بشكل جيد، واستقبلنا هدفاً مبكراً، لكننا أظهرنا عقليتنا وشغفنا على أرض الملعب، ونحن سعداء للغاية بالتأهل إلى الدور التالي".

وأشار موقع "onefootball" الإنجليزي، إلى أن عمر مرموش في حالة جيدة منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية.

هل سيشارك عمر مرموش أساسياً مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد؟

ووفقا للموقع المذكور أعلاه، تسبب مرموش في مشكلة اختيارية لجوارديولا في سانتياجو برنابيو "صداعاً كبيراً"، عندما يواجه ريال مدريد مساء اليوم، حيث أصبح هناك مركز هجومي واحد متاحًا إلى جانب إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو، واللذان من شبه المؤكد أنهما سيبدآن المباراة.

ولم يسافر هالاند إلى نيوكاسل لمباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، ولم يشارك سيمينيو إلا في الشوط الثاني، إذ أجرى جوارديولا 10 تغييرات على تشكيلته الأساسية من مباراة التعادل في منتصف الأسبوع ضد نوتنجهام فورست.

اقرأ أيضًا:

أرقام متوازنة.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

3 تعديلات بينهم اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي



