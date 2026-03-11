مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

عمر مرموش يسبب صداعاً كبيراً لبيب جوارديولا أمام ريال مدريد

كتب : هند عواد

11:27 ص 11/03/2026 تعديل في 11:28 ص

عمر مرموش و جوارديولا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد، في المباراة الماضية والتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين.

ولا يزال مانشستر سيتي ينافس على تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بأربعة ألقاب، إذ ساهم هدف سافينيو وهدفان من مرموش في فوز فريق بيب جوارديولا ورفاقه للمرة الرابعة على نيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم.

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يتأخر مانشستر سيتي بسبع نقاط عن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ولديه مباراة مؤجلة، وذلك في إطار استعداداته لأسبوعين حاسمين من المباريات التي تشمل مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بالإضافة إلى نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال.

عمر مرموش يسبب صداعاً كبيراً لبيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا بأداء مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، وقال إنه أفضل أداء لهم في هذا الملعب "سانت جيمس بارك".

ومن جانبه، قال مرموش في حديثه لقناة TNT Sports بعد فوز السيتي بنتيجة 3-1: "أداء مذهل، لم نبدأ بشكل جيد، واستقبلنا هدفاً مبكراً، لكننا أظهرنا عقليتنا وشغفنا على أرض الملعب، ونحن سعداء للغاية بالتأهل إلى الدور التالي".

وأشار موقع "onefootball" الإنجليزي، إلى أن عمر مرموش في حالة جيدة منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية.

هل سيشارك عمر مرموش أساسياً مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد؟

ووفقا للموقع المذكور أعلاه، تسبب مرموش في مشكلة اختيارية لجوارديولا في سانتياجو برنابيو "صداعاً كبيراً"، عندما يواجه ريال مدريد مساء اليوم، حيث أصبح هناك مركز هجومي واحد متاحًا إلى جانب إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو، واللذان من شبه المؤكد أنهما سيبدآن المباراة.

ولم يسافر هالاند إلى نيوكاسل لمباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، ولم يشارك سيمينيو إلا في الشوط الثاني، إذ أجرى جوارديولا 10 تغييرات على تشكيلته الأساسية من مباراة التعادل في منتصف الأسبوع ضد نوتنجهام فورست.

اقرأ أيضًا:

أرقام متوازنة.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

3 تعديلات بينهم اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي موعد مباراة ريال مدريد والسيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجل الرئيس الإيراني يكشف تطورات الحالة الصحية لمجتبى خامنئي
شئون عربية و دولية

نجل الرئيس الإيراني يكشف تطورات الحالة الصحية لمجتبى خامنئي
مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مواجهات أمنية وتفكيك بؤر إجرامية بسوهاج | صور
حوادث وقضايا

مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مواجهات أمنية وتفكيك بؤر إجرامية بسوهاج | صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
سفرة رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
الداخلية تلاحق تجار الألعاب النارية وتصادر مليون قطعة بجميع المحافظات
حوادث وقضايا

الداخلية تلاحق تجار الألعاب النارية وتصادر مليون قطعة بجميع المحافظات
"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد