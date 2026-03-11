تستمر الأدلة في التراكم على أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن الضربة المميتة على مدرسة ابتدائية للطالبات، في جنوب إيران والتي أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال، بعد ظهور صور التُقطت بالقرب من المدرسة أظهرت أجزاءً من صواريخ أمريكية الصنع.

وأظهرت القطع التي أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأنها ضربت المدرسة علامات لصاروخ توماهوك أمريكي، وفقًا لخبراء راجعوا الصور التي حصلت عليها قناة إن بي سي نيوز الأمريكية وغيرها، والتي شاركتها وسائل الإعلام الرسمية، والتي بدا أنها تُظهر القطع على طاولة بالقرب من مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي حصلت عليها القناة الأمريكية، لقطات مقرّبة لنفس مجموعة قطع الصواريخ. ولم يكن من الممكن تحديد موقعها جغرافيًا، في حين بدا أن صور أخرى واسعة المدى شاركتها وسائل الإعلام الرسمية تتوافق مع مقاطع الفيديو والصور الفضائية المؤكدة سابقًا لموقع المدرسة. وفي الوقت نفسه، بدا أن الأصوات المسموعة في الفيديو الذي حصل عليه إن بي سي نيوز، تعكس لهجة جنوبية تتوافق مع ميناب.

لم تتمكن القناة الأمريكية، من التحقق بشكل مستقل من مكان أو توقيت أو كيفية العثور على قطع الصواريخ، أو ما إذا كانت مرتبطة بضربة المدرسة. ولم يكن من الواضح أيضًا من الذي جمعها بالضبط.

تُظهر لقطات الشاشة من الفيديو الضربة على مدرسة شجرة طيبة الابتدائية ومجمع تابع للحرس الثوري في ميناب، إيران، في 28 فبراير. قُتل حينها أكثر من 170 شخصًا، بينهم العديد من الأطفال، في الضربات التي وقعت في 28 فبراير على المدرسة في ميناب، وفقًا لمسؤولين إيرانيين.

كما أصدر الرئيس دونالد ترامب أحدث تصريحاته بشأن مشاركة إيران في الهجوم بعد ساعات من ظهور فيديو، تم تحديد موقعه جغرافيًا من قبل إن بي سي نيوز الأمريكي، يبدو أنه يُظهر صاروخ توماهوك أمريكي يصيب موقعًا للحرس الثوري الإسلامي بالقرب من المدرسة.

وعندما سُئل من قبل مراسل أمريكي يوم الإثنين، لماذا هو المسؤول الأمريكي الوحيد الذي يشير إلى أن إيران كانت مسؤولة، قال ترامب: "لأنني ببساطة لا أعرف بما فيه الكفاية عن ذلك". وأضاف: "أعتقد أن هذا شيء قيل لي إنه تحت التحقيق، لكن صواريخ توماهوك تُستخدم من قبل الآخرين أيضًا".

وأشار وزير الدفاع بيت هيجسيث يوم الثلاثاء إلى الحادث قائلاً إن الولايات المتحدة ستحقق "حيث تحدث الأشياء التي تحتاج إلى التحقيق". وأضاف أن "المصادر المفتوحة" ليست "المكان لتحديد ما حدث أو لم يحدث". وقال: "نحن نتعامل مع الأمور بجدية كبيرة ونحقق فيها بدقة، وهذا يستغرق وقتًا".

كما شارك الإعلام الرسمي الإيراني ثلاث صور يُفترض أنها تظهر حطام الصاروخ من الضربة على مدرسة شجرة طيبة في ميناب، إيران، في 28 فبراير. الصور التي أوضحت حطام الصاروخ، مع ملصق عنوان تالف من شركة Globe Motors، مكتوب عليه "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية".

وعند سؤال وزارة الدفاع عن الصور التي أصدرتها وسائل الإعلام الإيرانية، أشارت إلى تحقيقها الجاري. وقال ترامب يوم الإثنين إنه سيكون "مستعدًا لقبول" نتائج التحقيق الذي يبحث عن المسؤول عن الهجوم وكيف حدث.

لكنه أصر على أن طرفًا آخر قد يكون مسؤولًا، زاعمًا أن إيران نفسها "تمتلك أيضًا صواريخ توماهوك"، رغم أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا هي الدول الوحيدة المعروفة بامتلاكها لها، بينما وافقت اليابان وهولندا أيضًا على شرائها في السنوات الأخيرة.

وقد اعترف البنتاجون باستخدام صواريخ توماهوك في الحرب، ونشر صورة وفيديو على الإنترنت لسفينة USS Spruance تطلق صاروخ توماهوك هجوم بري في 28 فبراير، وهو اليوم الذي شنت فيه الولايات المتحدة ضربات على إيران، وكذلك يوم استهداف المدرسة. ولم يتضح بالضبط أي منطقة كانت الضربة التي أصابت المدرسة تستهدفها.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون في إدارة ترامب لأعضاء الكونجرس في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة كانت تستهدف المنطقة التي استُهدفت فيها المدرسة، وفقًا لما قاله مسؤولان أمريكيان لـ "إن بي سي نيوز".

كما قال المسؤولون الإداريون إن شريكهم العسكري، إسرائيل، لم يكن مسؤولًا عن قصف المدرسة، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين الإثنين، وقال الجيش الإسرائيلي إنه غير مدرك لأي صلة بين عملياته في إيران وضربة المدرسة.

وتُظهر النتائج الأولية لإدارة ترامب أنه من المحتمل بشكل متزايد أن يكون الذخيرة المستخدمة أمريكية، وفقًا لمسؤول أمريكي وشخص مطلع على التحقيق. وما زالت الولايات المتحدة تحقق فيما إذا كانت الضربات نتيجة معلومات استخباراتية خاطئة أو سوء استهداف، حسبما أفادت المصادر.

وقال خبراء الأسلحة إن الصور التي حصلت عليها القناة الأمريكية، وتلك التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تظهر فعليًا صاروخ كروز أمريكي من نوع توماهوك، رغم أن إن بي سي نيوز، لا يمكنها التحقق من مكان العثور على القطع أو ما إذا كانت مرتبطة بضربات المدرسة.

وقال سام لير، زميل بحث في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار: "تشير المكونات إلى أن هذا صاروخ كروز من نوع توماهوك". وأضاف أن لوحات الدوائر المصنعة من قبل شركة Raytheon تشير إلى صاروخ توماهوك، نظرًا لأن Raytheon هي الشركة الرائدة في تصنيع صواريخ توماهوك البرية، بينما يُعتقد أن مكوّن Globe Motors الظاهر في إحدى الصور هو "محرك للتحكم في أسطح الصاروخ"، بما في ذلك زعانفه.



وأعلنت الشركة الأم لشركة Raytheon، RTX Corp، الشهر الماضي، أنها دخلت في خمسة "اتفاقيات إطار عمل رائدة" مع وزارة الدفاع لزيادة القدرة الإنتاجية وتسريع التسليمات لصواريخ الهجوم البري والبحري من نوع توماهوك، من بين أمور أخرى.

وأضاف لير أن مكوّن Ball Aerospace الظاهر في صورة أخرى يبدو أنه غطاء للهوائي الخاص برابط بيانات الأقمار الصناعية، والذي تم دمجه كجزء من نظام اتصالات في النسخ الحديثة من صاروخ توماهوك. ويبدو أن الرقم على المكوّن يتوافق مع عقد وزارة الدفاع، ما يشير إلى أن القطعة زودت الجيش الأمريكي بموجب طلبية عام 2014.

وقال جاستين برونك، زميل أول للبحوث في علوم القوات الجوية والتكنولوجيا العسكرية في معهد الخدمات المتحدة الملكي في لندن لقناة إن بي سي نيوز: "يبدو أن هذه الحطام تتوافق مع صواريخ كروز الأمريكية من سلسلة BGM-109 توماهوك".

وأشار إلى أن لقطات الضربة تُظهر بوضوح صاروخ كروز، وشكله يتوافق مع توماهوك أكثر من أنواع أخرى قد تكون استخدمت خلال الحملة، مثل صاروخ JASSM الذي يُطلق من الجو، وفقًا لما صرح به للقناة الأمريكية.



وأكد العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، الحاصل على وسام البرونز، والذي خدم 21 عامًا في تصريحاته لقناة إن بي سي نيوز، أنه دون القدرة على التحقق بشكل مستقل من مكان وتوقيت العثور على القطع، من الصعب استخلاص أي استنتاجات حاسمة من الحطام. وقال: "بمفرده، هذا لا يعني أي شيء". ومع ذلك، أشار إلى أنه يبدو من غير المحتمل أن إيران كانت مسؤولة.

وأضاف: "لا أرى أي دليل على ذلك".

وقال ديفيس، الذي يعمل الآن باحثًا أول وخبيرًا عسكريًا في مؤسسة Defense Priorities في واشنطن، إن الأمر "لا يمر باختبار الفطرة السليمة". وقال: "إلا إذا كنت تعتقد أنهم حصلوا عليها من السوق السوداء، عندها سيكون معناه أنهم حصلوا عليها من أحد حلفائنا في مكان ما"، وأضاف أنه حتى إذا كان هذا افتراضيًا، "إذا لم تكن لديهم الوسائل لإطلاقها، فهذا عديم الجدوى. إنه مجرد قطعة بلا قيمة".