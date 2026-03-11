مباريات الأمس
هل طلب منتخب العراق تأجيل مباراة الملحق العالمي رسميا؟

كتب : محمد خيري

11:33 ص 11/03/2026

منتخب العراق

نفى يوسف فعل، مدير المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ما تردد بشأن تقدم الاتحاد بطلب رسمي لتأجيل مباراة منتخب العراق في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة الفائز من لقاء منتخب بوليفيا أمام منتخب سورينام ضمن الملحق العالمي المؤهل للمونديال، والمقرر إقامته خلال شهر مارس الجاري في المكسيك.

وأوضح يوسف فعل، أن الاتحاد العراقي لم يتقدم حتى الآن بأي طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأجيل المباراة.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح العراقية إن الفيفا على دراية بما تشهده المنطقة من تطورات، سواء فيما يتعلق بصعوبة حصول بعض لاعبي المنتخب على التأشيرات أو إغلاق الأجواء في عدد من الدول.

تفاصيل أزمة التأشيرات لمنتخب العراق

وأضاف أن الاتحاد الدولي لم يرسل سوى رسالة واحدة حتى الآن تضمنت تأكيد إقامة المباراة في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن اللجنة التنظيمية في الفيفا تتابع أيضًا مسألة تأشيرات اللاعبين وتراقب هذه التفاصيل بشكل مستمر.

وأشار فعل إلى أن برنامج إعداد منتخب العراق، الذي وضعه المدير الفني الأسترالي جراهام أرنولد، كان يتضمن إقامة معسكر تدريبي يوم 23 مارس الجاري، إلا أن تنفيذ هذا المعسكر لا يزال مرتبطًا بتطورات الأوضاع الحالية وإجراءات السفر.

واختتم مدير المكتب الإعلامي تصريحاته مؤكدًا أن جراهام أرنولد لا يزال عالقًا في دبي، لكنه يتابع لاعبي المنتخب بشكل يومي، ويتواصل معهم باستمرار من أجل تحفيزهم ومتابعة مستوياتهم مع أنديتهم.

