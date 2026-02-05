الزمالك يتعرض لعقوبة إيقاف قيد جديدة من فيفا

"بعد أيام من ضمه".. بنزيما يقود تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد نادي الزمالك، لتصبح القضية الـ11 له في العام الجاري.

وظهر إيقاف القيد الجديد ضد نادي الزمالك بعد نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، آخر تحديث للأندية الموقع عليها عقوبات إيقاف قيد جديدة.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن السبب الرئيسي وراء القضية الجديدة، والتي تعد الـ11 له هذا الموسم.

إقرأ أيضًا:

الزمالك يحدد موعد السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

4 مباريات في 9 أيام.. اتحاد الكرة و"كاف" يربكان حسابات الزمالك