الزمالك يتعرض لعقوبة إيقاف قيد جديدة من فيفا

كتب : محمد عبد الهادي

06:43 م 05/02/2026 تعديل في 06:48 م
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد نادي الزمالك، لتصبح القضية الـ11 له في العام الجاري.

وظهر إيقاف القيد الجديد ضد نادي الزمالك بعد نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، آخر تحديث للأندية الموقع عليها عقوبات إيقاف قيد جديدة.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن السبب الرئيسي وراء القضية الجديدة، والتي تعد الـ11 له هذا الموسم.

الزمالك يحدد موعد السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

4 مباريات في 9 أيام.. اتحاد الكرة و"كاف" يربكان حسابات الزمالك

