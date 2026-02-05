إعلان

أجندة الفصل الثاني بالجامعات 2026 وموعد امتحان الـ"Mid–Term"

كتب : عمر صبري

08:22 م 05/02/2026 تعديل في 08:25 م

المجلس الأعلى للجامعات

تنتهي إجازة منتصف العام المنطلقة منذ السبت 24 يناير 2026، اليوم الخميس 5 فبراير 2026، وذلك حسب الأجندة الدراسية للمجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2025-2026، لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية وطلاب المعاهد العليا والمتوسطة.

ومن المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وفيما يلي أبرز تفاصيل أجندة الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 2026:

تُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (Mid–Term) خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر أبريل، حسب كل كلية.

تستمر الدراسة في الجامعات لمدة 15 أسبوعًا.

تنتهي الدراسة في الجامعات يوم الخميس 21 مايو 2026.

تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

موعد امتحان الـ"Mid–Term" جازة منتصف العام جندة الفصل الدراسي الثاني لمجلس الأعلى للجامعات

