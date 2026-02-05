مباريات الأمس
إعلان

40 تسديدة.. أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل ديربي السيتي

كتب : هند عواد

03:07 م 05/02/2026
يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لمواجهة خاصة ضد مانشستر سيتي، الذي يضم في صفوفه زميله في المنتخب المصري عمر مرموش.

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي، في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قدم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي حتى الآن؟

استعرض موقع "أوبتا" للإحصائيات، أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي، قبل المواجهة المرتقبة.

وجاءت أرقام صلاح كالآتي:

16 مباراة

1357 دقيقة

4 أهداف

5.32 الأهداف المتوقعة

40 تسديدة

13 تسديدة على المرمى

محمد صلاح ليفربول ليفربول ومانشستر سيتي

