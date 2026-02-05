إعلان

بولندا وأوكرانيا تعتزمان إبرام اتفاقية إنتاج مشترك للأسلحة

كتب : مصراوي

08:16 م 05/02/2026 تعديل في 08:19 م

بولندا وأوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

وقعت بولندا وأوكرانيا اليوم الخميس، إعلان نوايا لإنتاج الأسلحة المشترك لجيشيهما.

ووقع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الوثيقة في كييف.

وكتب توسك في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"K كانت الاتفاقية "أكثر بكثير من مجرد مقدمة للتعاون العملي".

وأضاف توسك: "كان هذا هدفنا منذ عدة أشهر، وقد بذلنا جهداً كبيراً لتحويل فكرة الإنتاج المشترك للأسلحة والذخائر إلى حقيقة".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية، (بي إيه بي)، عن توسك قوله، إنه بالإضافة إلى الإنتاج المشترك للذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، يعتزم الجانبان أيضا تطوير تقنيات دفاعية جديدة بشكل مشترك.

وسيكون الإنتاج المشترك في مواقع في كل من بولندا وأوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولندا وأوكرانيا نوايا لإنتاج الأسلحة بولندا أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
شئون عربية و دولية

كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
رمضان 2026..كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر "المتر سمير"
زووم

رمضان 2026..كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر "المتر سمير"
طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
أخبار المحافظات

طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
مبلغ ضخم.. كم يحتاج الزمالك ماليًا لتسوية قضايا إيقاف القيد؟
رياضة محلية

مبلغ ضخم.. كم يحتاج الزمالك ماليًا لتسوية قضايا إيقاف القيد؟
أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت