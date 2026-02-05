إعلان

رئيس بنما: لن نخضع لتهديدات الصين بشأن موانئ القناة

كتب : مصراوي

07:43 م 05/02/2026

رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو

(أ ب )

أعرب رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، عن أمله في عدم "تصاعد" النزاع القانوني الجاري مع شركة من هونج كونج حول تشغيل موانئ قناة بنما، مشيرا إلى أن حكومة بنما ستظل متمسكة بالحكم الصادر ضد الشركة.

وقال مولينو في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس، ردا على انتقادات الحكومة الصينية: "بنما بلد صاحب كرامة ولن يسمح لنفسه بأن يتعرض للتهديد من أي دولة على وجه الأرض".

وجاء تعليق مولينو بعد أسبوع من حكم المحكمة العليا في بنما بأن الامتياز الذي تحتفظ به شركة تابعة لمجموعة سي كي هاتشيسون في هونج كونج في قناة بنما ،غير دستوري.

ويعتبر قرار المحكمة انتصارًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يهدف إلى منع بسط النفوذ الصيني على الممر المائي الاستراتيجي.

ودفع الضغط الأمريكي بالدولة الواقعة في قارة أمريكا الوسطى إلى قلب الصراع الجيوسياسي.

وحذرت الصين من أن بنما ستدفع "ثمنًا باهظًا" إذا تم تنفيذ الحكم الصادر في بنما.

وقالت مجموعة سي كي هاتشيسون في هونج كونج إنها تختلف بشدة مع الحكم الصادر في الأسبوع الماضي، وأعلنت الشركة التابعة لها أمس الأربعاء، أنها بدأت إجراءات طلب التحكيم ضد بنما.

وقال مولينو إنه لحين تنفيذ حكم المحكمة – وهي فترة زمنية لم يحددها – ستعمل السلطة البحرية في بنما مع شركة موانئ بنما، التابعة لمجموعة سي كي هاتشيسون، لضمان استمرار العمليات.

وأوضح مولينو أنه بمجرد إنهاء الامتياز رسميا، ستتولى شركة تابعة لمجموعة إيه بي مولر-ميرسك الدنماركية للخدمات اللوجستية تشغيل الموانئ في مرحلة انتقالية، لحين طرح امتياز جديد للمزايدة والترسية.

الصين خوسيه راؤول مولينو بنما هونج كونج

