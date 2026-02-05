"الدور عليكي".. ياسمين عز توجه رسالة للأمهات بعد حجب لعبة "روبلوكس"

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن قرار حجب لعبة "روبلوكس" الإلكترونية يمثل خطوة حاسمة، مشيرةً إلى أن خطورة اللعبة على الأطفال كانت مشكلة تشغل بال الأسر في مصر والوطن العربي.

وأضافت خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة أدت دورها بإصدار القرار الرسمي للحجب، مؤكدةً أن مجلس النواب يدرس حاليًا وضع قانون لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، إلى جانب حجب منصات أخرى ضارة مثل منصات المراهنات.

ووجهت حديثها للأمهات قائلة: "الدور الآن عليكي كأم، أنتِ رمانة الميزان في البيت"، مشددةً على ضرورة التركيز على ملء وقت فراغ الأطفال بأنشطة وأفكار بديلة مفيدة، ومُعربةً عن سعادة الأهالي الكبيرة بالقرار.

وأشارت الإعلامية إلى أن جيل الأطفال الحالي ذكي ويبحث عن حلول للوصول إلى اللعبة بطرق غير شرعية، محذرةً: "لازم كل أم وأب يتابعوا إيه اللي بيتنزل على الموبايل كل شوية".

وأكدت ياسمين عز، خطورة اللعبة، مضيفة: "اللعبة دي عملت مصايب، وخلت أطفال تنتحر وتعمل حاجات مش كويسة"، داعيةً إلى ضرورة اليقظة والحذر لحماية الأطفال من الاستغلال والأخطار النفسية التي قد تتعرض لها.

