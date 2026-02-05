أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأخدود مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الهلال نظيره الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وشهدت قائمة الزعيم ظهور المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تم استدعاؤه للمشاركة بعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوف الفريق قادماً من الغريم نادي الاتحاد.

وجاء تشكيل الهلال أمام الأخدود كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي – كاليدو كوليبالي – علي لاجامي – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيز – ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم – كريم بنزيما – سالم الدوسري.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن النصر صاحب المركز الثاني.