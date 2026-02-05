إعلان

تحرك برلماني بشأن الحيز العمراني ومياه الشرب بسوهاج

كتب : عمرو صالح

08:23 م 05/02/2026
    تحرك برلماني بشأن الحيز العمراني ومياه الشرب بسوهاج (2)

التقى النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار جهوده المستمرة للتعبير عن مطالب أهالي الدائرة والعمل على سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم الخدمية والتنموية. وخلال اللقاء، تقدّم النائب بطلبين عاجلين يمثلان أولوية قصوى للمواطنين.

وتضمّن الطلب الأول سرعة اعتماد الحيز العمراني لمركزي أخميم وساقلته، بما يسهم في حل مشكلات البناء القائمة، وتيسير إجراءات التقنين، وفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني المنظّم، بما يتواكب مع الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية المستدامة. أما الطلب الثاني فشمل تدبير اعتماد مالي قدره 30 مليون جنيه لمدّ وتدعيم المناطق المحرومة بخطوط مياه الشرب، بالإضافة إلى استبدال مواسير الأسبستوس القديمة بمواسير بلاستيكية حديثة، حفاظًا على الصحة العامة وضمان جودة المياه المقدّمة للمواطنين.

كما طالب النائب زكريا حسان بوضع الاعتمادات المالية الكافية ضمن خطة العام المالي 2026/2027، للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ودخولها الخدمة بقرى مركزي أخميم وساقلته، خاصة القرى التي تنفذ بها وزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي: سفلاق، الجلاوية، آبار الملك، آبار الوقف، والحواويش.

وأكد النائب زكريا حسان أن هذه الملفات تحظى بمتابعة مستمرة، مشددًا على حرصه الدائم على التنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق مطالب أبناء الدائرة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

النائب زكريا حسان لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وزير الإسكان الحيز العمراني

