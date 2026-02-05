رمضان 2026..كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر "المتر سمير"

تصدر الفنان كريم محمود عبد العزيز بوستر مسلسل "المتر سمير" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر كريم على البوستر وسط عدد من النجوم هم محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، محمد أوتاكا، تأليف ممدوح متولي، إخراج خالد مرعي، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية محامي يدعى"سمير". تتناول القصة الأزمات والمواقف الطريفة التي يواجهها في حياته المهنية، بالإضافة إلى صراعاته المستمرة وخلافاته مع طليقته، وقضايا تتعلق بالنفقة.

اقرأ أيضا:

محامي شيرين يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل إحالة المسئول السابق عن حساباتها للمحاكمة

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم