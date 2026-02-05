إعلان

رمضان 2026..كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر "المتر سمير"

كتب : مروان الطيب

06:49 م 05/02/2026

أبطال مسلسل المتر سمير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر الفنان كريم محمود عبد العزيز بوستر مسلسل "المتر سمير" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر كريم على البوستر وسط عدد من النجوم هم محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، محمد أوتاكا، تأليف ممدوح متولي، إخراج خالد مرعي، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية محامي يدعى"سمير". تتناول القصة الأزمات والمواقف الطريفة التي يواجهها في حياته المهنية، بالإضافة إلى صراعاته المستمرة وخلافاته مع طليقته، وقضايا تتعلق بالنفقة.

بوستر مسلسل المتر سمير

اقرأ أيضا:

محامي شيرين يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل إحالة المسئول السابق عن حساباتها للمحاكمة

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

الفنان كريم محمود عبد العزيز مسلسل المتر سمير بوستر مسلسل المتر سمير رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف لمصراوي سبب عقوبة إيقاف القيد الـ11 ضد الزمالك
رياضة عربية وعالمية

مصدر يكشف لمصراوي سبب عقوبة إيقاف القيد الـ11 ضد الزمالك
"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة
رياضة محلية

"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة
أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
شئون عربية و دولية

أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
هل تناول البيض يوميًا يقلل خطر الزهايمر؟
نصائح طبية

هل تناول البيض يوميًا يقلل خطر الزهايمر؟

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
أخبار مصر

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت