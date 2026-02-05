أكد مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زارت منطقة الأهرامات وأبوالهول بصحبة أسرتها اليوم.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن الوفد الأمريكي زار الهرم الأكبر وأبو الهول، وأبدت ابنة ترامب إعجابها الشديد بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وما تحمله من أسرار ومعجزات فنية ومعمارية.

وتضمنت الزيارة جولة بمنطقة الأهرامات، تضمنت غداء في مطعم خوفو، الذي يتوسط منطقة الأهرامات، ويتميز بموقعه المذهل وسط هرمي خوفو وخفرع.

وكانت إيفانكا ترامب، قد زارت الأهرامات في عام 2022، وأبدت إعجابها بالعجيبة الباقية من عجائب الدنيا السبع، ونشرت صورًا لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

