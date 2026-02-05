حريق مرعب داخل مصنع بأكتوبر.. الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين للسيطرة على حريق هائل اندلع بمصنع أخشاب "الفراعنة" بمدينة السادس من أكتوبر مساء الخميس.

بالتزامن مع وصول محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، يجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران بخطة محكمة لكن نشاط الرياح يزيد من صعوبة مهمة السيطرة على الحريق الذي نتج عنه مصاب بحالة اختناق - حتى الىن- نُقل إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

على مساحة شاسعة بلغت 500 متر مربع، تركز الحريق داخل الطابق الأرضي لمصنع أخشاب الفراعنة. الخشب، العدو اللدود للنار، جعل المهمة في غاية الصعوبة؛ حيث انتشر الأدخنة الكثيفة لتغطي سماء المنطقة، محولة المصنع إلى فرن مفتوح يهدد المنشآت المجاورة في قلب واحدة من أهم المناطق الصناعية في مصر.