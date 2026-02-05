ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟

يلجأ كثيرون إلى تناول القهوة بالتزامن مع أدوية ومسكنات البرد لمقاومة الإرهاق والنعاس، دون الانتباه إلى أن هذا الجمع قد يُسبب تفاعلات غير متوقعة داخل الجسم، تتراوح بين أعراض بسيطة ومضاعفات مزعجة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة Healthline

تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه قوي للجهاز العصبي، بينما تحتوي أغلب أدوية البرد على مواد فعالة مثل الباراسيتامول، السودوإيفيدرين، مضادات الهيستامين، وبعضها يؤثر أيضًا على الجهاز العصبي والقلب.

زيادة ضربات القلب والتوتر عند الجمع بين القهوة وبعض أدوية البرد، خاصة التي تحتوي على مزيلات الاحتقان، قد يشعر الشخص بـ تسارع ضربات القلب

ورعشة في اليدين، وقلق وتوتر زائد

وصداع أو دوخة.

وذلك بسبب تضاعف التأثير المنبه للكافيين مع الدواء، اضطرابات المعدة

الكافيين قد يزيد من تهيج المعدة، ومع تناول المسكنات، قد تظهر أعراض مثل:

- حموضة شديدة

- غثيان

- آلام في المعدة

- قيء في بعض الحالات

ويزداد الخطر لدى من يعانون من القولون أو قرحة المعدة، خطر على الكبد

بعض أدوية البرد تحتوي على الباراسيتامول، والإفراط في الكافيين قد يُجهد الكبد ويؤثر على طريقة تكسيره للدواء، ما قد يرفع احتمالات التسمم الكبدي عند الاستخدام غير المنضبط.

تأثير عكسي على النوم والتعافي

بينما يحتاج مريض البرد إلى الراحة والنوم، يؤدي الكافيين إلى:الأرق، وقلة النوم، وبطء التعافي من نزلات البرد

ينصح الأطباء بـ: تقليل أو تجنب القهوة أثناء تناول أدوية البرد

قراءة النشرة الداخلية للدواء

الفصل زمنيًا بين القهوة والدواء إن أمكن.

