مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"

أثار البرتغالي ميجيل كاردوسو، المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بتصريحاته حول التحكيم.

وقال ميجيل كاردوسو في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي، من المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه جومورا يونايتد في كأس جنوب أفريقيا: "عندما يتم تطبيق تقنية الفيديو، ستصبح كافة الأمور أوضح، ولن يبقى هناك مجال للتشكيك أو يتم توجيه الاتهامات لأي طرف".

وأضاف: "في جنوب أفريقيا، أصبح الوضع مثيراً للاهتمام، بعض مسؤولي الأندية يلتقون بالحكام صباح يوم المباراة، أنا رأيت صورة اليوم".

واختتم مدرب جنوب أفريقيا: "لم أشاهد مثل هذا الأمر في مسيرتي من قبل، هذه أول مرة أرى مسؤولي فريق يزورون حكم مباراة ليلاً، هذا حدث مؤخراً، وهذا أمر يجب أن يثير القلق، خاصة عندما نتحدث عن نزاهة كرة القدم".