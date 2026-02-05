مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"

كتب : هند عواد

05:45 م 05/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مدرب صن داونز (2)
  • عرض 4 صورة
    مدرب صن داونز (3)
  • عرض 4 صورة
    مدرب صن داونز (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار البرتغالي ميجيل كاردوسو، المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بتصريحاته حول التحكيم.

وقال ميجيل كاردوسو في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي، من المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه جومورا يونايتد في كأس جنوب أفريقيا: "عندما يتم تطبيق تقنية الفيديو، ستصبح كافة الأمور أوضح، ولن يبقى هناك مجال للتشكيك أو يتم توجيه الاتهامات لأي طرف".

وأضاف: "في جنوب أفريقيا، أصبح الوضع مثيراً للاهتمام، بعض مسؤولي الأندية يلتقون بالحكام صباح يوم المباراة، أنا رأيت صورة اليوم".

واختتم مدرب جنوب أفريقيا: "لم أشاهد مثل هذا الأمر في مسيرتي من قبل، هذه أول مرة أرى مسؤولي فريق يزورون حكم مباراة ليلاً، هذا حدث مؤخراً، وهذا أمر يجب أن يثير القلق، خاصة عندما نتحدث عن نزاهة كرة القدم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدرب صن داونز ميجيل كاردوسو جنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض
نصائح طبية

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

شعبة السكر توضح أسباب ارتفاع الأسعار إلى 27 ألف جنيه للطن
اقتصاد

شعبة السكر توضح أسباب ارتفاع الأسعار إلى 27 ألف جنيه للطن
بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن
زووم

بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
اقتصاد

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
نصائح طبية

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت