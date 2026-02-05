مصدر يكشف لمصراوي سبب عقوبة إيقاف القيد الـ11 ضد الزمالك

"بعد أيام من ضمه".. بنزيما يقود تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن

تلقي نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أعلن عن توقيع عقوبة إيقاف قيد ضد الزمالك.

وكشف مصدر لمصراوي، أن عقوبة إيقاف القيد الجديدة ضد الزمالك بسبب اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.

وتأتي هذه القضية بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة التي وصلت لمليون و600 ألف دولار.

