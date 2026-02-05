مباريات الأمس
مصدر يكشف لمصراوي سبب عقوبة إيقاف القيد الـ11 ضد الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

07:09 م 05/02/2026
تلقي نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أعلن عن توقيع عقوبة إيقاف قيد ضد الزمالك.

وكشف مصدر لمصراوي، أن عقوبة إيقاف القيد الجديدة ضد الزمالك بسبب اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.

وتأتي هذه القضية بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة التي وصلت لمليون و600 ألف دولار.

الزمالك يحدد موعد السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

4 مباريات في 9 أيام.. اتحاد الكرة و"كاف" يربكان حسابات الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيما نداي الزمالك إيقاف قيد الزمالك عقوبة الزمالك

