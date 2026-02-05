موسكو وكييف تنفذان أكبر عملية تبادل للأسرى منذ أشهر

(د ب أ)

أعلن طرفا الصراع الروسي الأوكراني اليوم الخميس، أن روسيا وأوكرانيا أجرتا أكبر عملية لتبادل أسرى الحرب منذ أشهر في صفقة وساطة تمت خلال محادثات السلام في أبوظبي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عودة 157 جنديًا روسيًا من الأسر الأوكراني، إضافة إلى ثلاثة مدنيين تم نقلهم إلى أوكرانيا خلال الاحتلال القصير لأجزاء من منطقة كورسك غربي روسيا.

وقالت الوزارة في بيان: "في المقابل، تم تسليم 157 جنديًا أوكرانيًا اسيرا".

وأضافت أن الجنود الروس موجودون حاليًا في بيلاروس حيث يتلقون الرعاية الطبية.

وفي كييف، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي التبادل في منشور له على تطبيق تليجرام.

وقال زيلينسكي ، إن الـ 157 أوكرانيًا الذين أُطلق سراحهم يشملون جنودًا من الجيش والحرس الوطني وقوات الحدود، وأن بعضهم كان محتجزًا في روسيا منذ عام 2022.

ووفقًا لفريق تنسيق أسرى الحرب الأوكراني، تم أيضًا إطلاق سراح سبعة مدنيين.

وتعد تلك هي عملية التبادل الحادية والسبعين بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت مصادر روسية إن عملية التبادل تمت بوساطة الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأ المفاوضون الروس والأوكرانيون اليوم الخميس، اليوم الثاني من المحادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تهدف إلى استكشاف إمكانية إنهاء محتمل للحرب التي شنتها موسكو في فبراير 2022.

ووصف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عملية تبادل الأسرى على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بأنها جاءت نتيجة "محادثات سلام مفصلة ومثمرة".

وأضاف أن مثل هذه الخطوات أظهرت أن الدبلوماسية تدفع جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا قدماً وأنه يمكن أن يتواصل التقدم في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال مصدر لوكالة تاس الروسية الرسمية في وقت سابق اليوم الخميس، إن المحادثات بشأن أوكرانيا تتواصل في العاصمة الإماراتية أبوظبي بصيغة ثلاثية.

وعقدت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا الجولة الأولى من المشاورات الأمنية الثلاثية في أبوظبي يومي 23 و24 يناير الماضي.

وترأس الفريق التفاوضي الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيجور كوستيوكوف، فيما ترأس الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع، رستم عمروف، فريق العمل الأوكراني.

وانطلقت الجولة الثانية من المحادثات في العاصمة الإماراتية أمس الأربعاء.