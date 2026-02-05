الانفراد بالصدارة.. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد

من قلب القدس.. رسالة من نادي عدي الدباغ السابق بعد تألقه مع الزمالك

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لخوض المواجهة رقم 25 ضد مانشستر سيتي، في مختلف المسابقات.

ويمتلك محمد صلاح رقما قياسيا ضد مانشستر سيتي، فسجل المصري 13 هدفا في شباكه، ليأتي في المركز الثاني في قائمة هدافي الريدز أمام السيتي.

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد

بات محمد صلاح قريبا من تصدر قائمة هدافي ليفربول أمام مانشستر سيتي، إذ يفصله هدفين عن معادلة رقم إيان رش، لاعب ليفربول السابق، الذي سجل 15 هدفا ضد مانشستر سيتي.

وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفين في مانشستر سيتي، سيتساوى مع إيان، وإذا سجل 3 أهداف سينفرد بالصدارة.

وفي المجمل، خاض محمد صلاح 24 مباراة ضد مانشستر سيتي، لعب خلالها 13 هدفا وصنع 8 أهداف آخرين.