"بالرقص مع والدته".. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ41

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعيد ميلاده الـ41، في أجواء حماسية مع عائلته، بعد ساعات من أزمته مع فريقه.

وغاب رونالدو عن تدريبات النصر خلال الأيام الماضية، بسبب اعتراضه على سياسة صندوق الاستثمارات السعودي، مدعيا أن فريقه لم يحصل على نفس الاهتمام، مقارنة بغريمه الهلال الذي ضم كريم بنزيما من الاتحاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو وهو يرقص في حفل غنائي، وأمامه "كعكة" عليها علم النصر السعودي.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو آخر، يرقص مع والدته وزوجته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجير.

