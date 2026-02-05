مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"بالرقص مع والدته".. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ41

كتب : هند عواد

11:18 ص 05/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (8)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (4)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (5)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (6)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (3)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعيد ميلاده الـ41، في أجواء حماسية مع عائلته، بعد ساعات من أزمته مع فريقه.

وغاب رونالدو عن تدريبات النصر خلال الأيام الماضية، بسبب اعتراضه على سياسة صندوق الاستثمارات السعودي، مدعيا أن فريقه لم يحصل على نفس الاهتمام، مقارنة بغريمه الهلال الذي ضم كريم بنزيما من الاتحاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو وهو يرقص في حفل غنائي، وأمامه "كعكة" عليها علم النصر السعودي.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو آخر، يرقص مع والدته وزوجته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجير.

اقرأ أيضًا:

بسبب بنزيما.. محمد صلاح يعود لطاولة اهتمام الدوري السعودي

"عبد المجيد قفلها".. مدافع البنك الأهلي خارج حسابات الزمالك في يناير

هل يعود مصطفى شلبي للزمالك مرة أخرى؟.. مصدر يوضح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو عيد ميلاد كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو يحتفل بعد ميلاده رونالدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية
أخبار المحافظات

اعتدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية
إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران
قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
مدارس

قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
شملت عراقجي وويتكوف.. عبد العاطي يجري اتصالات لاحتواء التصعيد بين إيران
شئون عربية و دولية

شملت عراقجي وويتكوف.. عبد العاطي يجري اتصالات لاحتواء التصعيد بين إيران
إسرائيل تبدأ شق طريق يعزل القدس عن "محيطها الفلسطيني"
شئون عربية و دولية

إسرائيل تبدأ شق طريق يعزل القدس عن "محيطها الفلسطيني"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس